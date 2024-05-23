Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 210 bin TL'lik malzeme ele geçirildi

Kayseri’de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 12 bin 840 adet içi tütün dolu makaronda içerisinde olmak üzere piyasa değeri 210 bin TL olan çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Melikgazi ilçesinde kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. K.E.’nin ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi’nde bulunan işyerinde ve aracında ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; piyasa değeri yaklaşık 210 bin TL olan 1 adet elektronik sigara basma makinesi, 12 bin 840 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 70 adet elektronik sigara, 134 adet elektronik sigara kiti ve 609 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

K.E. hakkında işlem başlatıldı.