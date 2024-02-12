Jandarmadan kan bağışında farkındalık faaliyeti
Kayseri'de jandarma personelleri kan bağışı noktasında farkındalık oluşturmak için kan bağışı faaliyeti gerçekleştirdi.
Kayseri’de jandarma personelleri kan bağışı noktasında farkındalık oluşturmak için kan bağışı faaliyeti gerçekleştirdi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı personelleri kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile kan bağışı faaliyeti gerçekleştirdi. Düzenlenen faaliyette 33 personel Kayseri Kızılay Birimlerine kan bağışında bulundu.
İHA