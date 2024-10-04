Jandarmadan öğrencilere trafik bilinci eğitimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik bilincinin oluşturulması için eğitim verildi.

Jandarmadan öğrencilere trafik bilinci eğitimi
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik bilincinin oluşturulması için eğitim verildi.

’Trafik Dedektifleri Projesi’ çerçevesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi ile Pazarören İlkokulu ve Ortaokulu’nda trafik güvenliği eğitimi verildi. Toplamda 148 öğrenciye; trafik bilincini oluşturmak amacıyla, karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda jandarma personeli uygulamalı eğitim verdi.

Eğitim sonunda ayrıca; öğrencilere jandarma çocuk dergisi ve jandarma boyama kitabı dağıtıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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