Vali Çiçek: 'Kadın Kooperatifleri amacına ulaşıyor'

Türkiye'de neredeyse marka haline gelebileceği sinyallerini veren Başakpınar UMAY Kadın Kooperatifleri amacına hızla ulaşıyor. Türkiye'de önemli işler yapacağını söyleyen Kayseri Valisi Vali Gökmen Çiçek, "Kadın Kooperatiflerimiz Türkiye'de önemli işler yapacak ve bu işin nasıl yapılabileceğini sadece Kayseri'ye değil, tüm Türkiye'ye göstecek demiştik. Hatırlıyorsunuz ilk kadın kooperatiflerimizi açtığımızda yapamaz, becerilemez cümleleriyle kadınlarımız, hocalarımız ve ekibimiz karşılaşmıştı. Herşeye rağmen ne onlar pes etti, ne biz pes ettik. Türkiye'nin önemli firmalarına, Türkiye'nin her yerine üretim yapıyorlar ve en iyisini yapıyorlar. Ben ablalarımızla, annelerimizle, kadınlarımızla ilin valisi olarak gurur duyuyorum. Bakın ısrarla söylüyorum, Kadın Kooperatiflerimiz çok daha büyük yerlerde olacaklar yeter ki Kayseri güvensin. Bugün 48 adet Kadın Kooperatifi oldu ve büyük bir emekle, çabayla oldu" şeklinde konuştu.

Öten yandan açıklamalarda bulunan Başakpınar UMAY Kadın Kooperatif Başkanı Fatma Koçer, " Sizler bizlere güvendiniz, bizlere elinizden gelen desteği verdiniz. Bizler de sizi, kaymakamlarımızı ve başkanlarımızı mahçup etmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah bundan sonra ki süreçte hem ekibimizi hem işlerimizi çoğaltıp fabrikalaşmaya kadar gideceğiz " dedi.