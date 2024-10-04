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Vali Çiçek: 'Kadın Kooperatifleri amacına ulaşıyor'

Başakpınar UMAY Kadın Kooperatiflerine destek veren ve ziyarette bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ' Türkiye'nin her yerine üretim yapıyorlar ve en iyisini yapıyorlar. Ben ablalarımızla, annelerimizle, kadınlarımızla ilin valisi olarak gurur duyuyorum ' dedi

Vali Çiçek: 'Kadın Kooperatifleri amacına ulaşıyor'

Türkiye'de neredeyse marka haline gelebileceği sinyallerini veren  Başakpınar UMAY Kadın Kooperatifleri amacına hızla ulaşıyor. Türkiye'de önemli işler yapacağını söyleyen Kayseri Valisi Vali Gökmen Çiçek, "Kadın Kooperatiflerimiz Türkiye'de önemli işler yapacak ve  bu işin nasıl yapılabileceğini sadece Kayseri'ye değil, tüm Türkiye'ye göstecek demiştik. Hatırlıyorsunuz ilk kadın kooperatiflerimizi açtığımızda yapamaz, becerilemez cümleleriyle  kadınlarımız, hocalarımız ve ekibimiz karşılaşmıştı. Herşeye rağmen ne onlar pes etti, ne biz pes ettik. Türkiye'nin önemli firmalarına, Türkiye'nin her yerine üretim yapıyorlar ve en iyisini yapıyorlar. Ben ablalarımızla, annelerimizle, kadınlarımızla ilin valisi olarak gurur duyuyorum.  Bakın ısrarla söylüyorum, Kadın Kooperatiflerimiz çok daha büyük yerlerde olacaklar yeter ki Kayseri güvensin. Bugün 48 adet Kadın Kooperatifi oldu ve büyük bir emekle, çabayla oldu" şeklinde konuştu.

Öten yandan açıklamalarda bulunan Başakpınar UMAY Kadın Kooperatif Başkanı Fatma Koçer, " Sizler bizlere güvendiniz, bizlere elinizden gelen desteği verdiniz. Bizler de sizi, kaymakamlarımızı ve başkanlarımızı mahçup etmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah bundan sonra ki süreçte hem ekibimizi hem işlerimizi çoğaltıp fabrikalaşmaya kadar gideceğiz " dedi.

Haber Merkezi

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