Jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

Jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı
Kayseri GündemEditör

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı; Jandarma Teşkilatı’nın 185. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

Jandarma Teşkilatı’nın 185. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kayseri’de bir dizi etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı; Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yiğit ve beraberindekiler, şehitliği ziyaret etti.

Törene; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da katıldı.

Jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı
Jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı
Jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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