Jeolog Naci Görür: 'Kayseri 700 kilometrelik canlı bir fayın üzerinde'

Son zamanlarda Kayseri'de meydana gelen depremler ve depremi yorumlayanlar hakkında açıklamalarda bulunan Jeolog Naci Görür, 'Kayseri canlı bir fayın üzerinde oturuyor, yani neye göre büyük deprem olmaz? Bilmiyorsan konuşmayacaksın' dedi.

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  • 28.08.2023 14:38
  • Güncelleme: 28.08.2023 14:38
Jeolog Naci Görür: 'Kayseri 700 kilometrelik canlı bir fayın üzerinde'

Kayseri’de 23 Ağustostan bu yana başta Sarız ilçesi olmak üzere Yahyalı, Pınarbaşı gibi ilçelerde de birçok deprem meydana geldi. Kayseri’de yaşanan depremlerin yanlış bir şekilde yorumlandığını ve Kayseri’nin 700 kilometrelik canlı bir fayın üzerinde oturduğunu belirten jeolog ve deprem bilimci Naci Görür, “Kayseri’de iki tane deprem oldu; kimileri de çıkıyor ‘Kayserimizde 7 büyüklüğünde deprem olmaz’ şeklinde yanlış yorumluyor. Kayseri canlı bir fayın üzerinde oturuyor, oturduğu fayın uzunluğu 700 kilometre. Yani neye göre olmaz? Bu tehlikeli bir durum, bilmiyorsan konuşmayacaksın” diye konuştu.

1ha

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