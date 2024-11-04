Kaçak av yapan 3 kişi yakalandı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma Kontrol ekipleri tarafından kaçak av yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kaçak av yapan 3 kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma Kontrol ekipleri tarafından kaçak av yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma Kontrol ekipleri; Kocasinan ilçesinde ağaçlandırma sahasında avlanan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan 3 kişiye; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde toplamda 9 bin 750 TL para cezası uygulandı.

İHA
Kayseri Gündem

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