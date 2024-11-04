Bir yılını doldurmadan bir müdür daha gitti

En sık İl Müdürünün değiştiği Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde yeniden bir yılını doldurmadan bir değişim daha yaşandı.

Sık il müdürü değişiminin yaşandığı Kayseri'de devlet politikalarının istikrarlı ve sistemli uygulanması nasıl mümkün olacak, merak konusu.

Bir kısım müdürlükler için adeta trampa merkezi veya 'geçici müdürlük' mekanına dönüşen Kayseri'de devlet politikalarının sağlıklı ve istikrarlı devam edebilmesi için bir kısım müdürlüklerde olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde de böyle bir değişimin yaşanması, bu şehrin istikrarına zarar veriyor.

Gaziantep'ten 11 ay önce Kayseri'ye il Müdürü olarak atanan Mustafa Yıldırım, müdürlükler için kaygan biz zemin oluşturan Kayseri'ye evini bile taşımamıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı.

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlardaki görevden alma ve atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karara göre Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı. Görevden alma kararının nedenleri henüz açıklanmamışken, Yıldırım'ın yerine kimin geleceği henüz belli değil.