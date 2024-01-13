Kaçak göçmenler bagajda yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince ülkeye kaçak yollarla giren 5 kişi otomobil bagajında yakalandı.

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  • 13.01.2024 19:58
  • Güncelleme: 13.01.2024 21:04
Kaçak göçmenler bagajda yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince ülkeye kaçak yollarla giren 5 kişi otomobil bagajında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçıları ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik ekiplerce yapılan çalışmalarda; il girişinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Durdurulan araçta kimliksiz 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında; sınır dışı edilmek üzere işlemlere başlanırken organizatör oldukları değerlendirilen 1’i yabancı uyruklu 2 kişi ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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