Kaçak kazı yapan 3 defineciye suçüstü

Develi'de kolluk devriyesi esnasında 1. Derece Sit Alanı olan Karaçakıl Mevkii'nde kaçak kazı yapan A.Ş., C.T. ve M.Ş. suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan 3 defineciye suçüstü

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan koordineli çalışma sonucu, Develi İlçesi Epçe Mahallesi'nde, Kolluk Devriyesi sırasında 1. Derece Sit Alanı olan Karaçakıl Mevkii'nde kaçak kazı yapan A.Ş., C.T. ve M.Ş. suçüstü yakalandı. Yapılan aramada, 1 adet kürek, 1 adet fırça, 2 adet kova, 6 adet Hilti bataryası, 4 adet mum, 1 adet Bosch marka Hilti, 1 adet sırt çantası, 1 adet spatula, 1 adet balyoz, 3 adet Hilti ucu, 1 adet çekiç, 1 adet demir murç keskisi, 1 adet manila demiri, 1 adet metre, 1 adet kask feneri ve 1 adet pil ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak Kayseri Müze Müdürlüğü ile koordine sağlanarak tahkikata başlandı.

Haber Merkezi

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