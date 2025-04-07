Suriye'deki Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri: Uzmanlar Panelde Buluşuyor
ERUSEM Strateji Konuşmaları çerçevesinde düzenlenecek önemli bir panel, 9 Nisan 2024 Çarşamba günü Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda yapılacak.
Panelde Suriye'deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkileri ele alınacak.
Konunun uzmanları, Prof. Dr. Hilmi Demir (TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Serhat Erkmen (Pros&Cons Güvenlik Risk Analiz Merkezi Direktörü) ve Doç. Dr. Osman Şen (Milli Savunma Üniversitesi, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü) deneyimlerini ve görüşlerini katılımcılarla paylaşacaklar.
Bu panel, alanında yetkin uzmanların bir araya geleceği, Suriye’deki dinamiklerin Türkiye’ye olan yansımalarını derinlemesine tartışacağı bir fırsat sunuyor. Tüm ilgililer davetlidir.