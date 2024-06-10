Kaçakçılık ve Organize Suçlardan 40 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada (2-9 Haziran) kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda; Sahte alkol yapımında kullanılmak üzere 1752 litre etil alkol, 4000 dal makarna, 240 adet muhtelif tarihi eser niteliğinde eşya, 144 paket kaçak sigara, 2 adet çek ve 4 adet senet, 3 adet tabanca ve 52 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen unsurlarla birlikte 8 olaya karışan 35 ve aranan 5 kişi olmak üzere toplamda 40 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.