Kaçakçılık ve Organize Suçlardan 40 Gözaltı

Kayseri'de ekiplerce yürütülen operasyonlarda 240 adet tarihi eser eşya ve birçok unsurla birlikte 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlardan 40 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada (2-9 Haziran) kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. 

Operasyonlarda; Sahte alkol yapımında kullanılmak üzere 1752 litre etil alkol, 4000 dal makarna, 240 adet muhtelif tarihi eser niteliğinde eşya, 144 paket kaçak sigara, 2 adet çek ve 4 adet senet, 3 adet tabanca ve 52 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen unsurlarla birlikte 8 olaya karışan 35  ve aranan 5 kişi olmak üzere toplamda 40 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi

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