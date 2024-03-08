Kadın jandarmalardan kadınlara jest

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlardaki kadınlara karanfil verdi.

Kadın jandarmalardan kadınlara jest
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlardaki kadınlara karanfil verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Pınarbaşı Solaklar Yol Kontrol Noktası’nda önleyici kolluk faaliyeti sırasında kadın jandarmalar; aracıyla seyir halinde olan kadın vatandaşların günlerini kutlayarak karanfil verdi.

Vatandaşlar da jandarma personeline teşekkürlerini iletti.

Kadın jandarmalardan kadınlara jest
Kadın jandarmalardan kadınlara jest
Kadın jandarmalardan kadınlara jest
Kadın jandarmalardan kadınlara jest
Kadın jandarmalardan kadınlara jest
Kadın jandarmalardan kadınlara jest
İHA
Kayseri Gündem

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