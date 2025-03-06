Kadın kooperatiflerinde istihdam 669'a yükseldi

8 Mart Kadınlar Günü’nde kadınların toplumdaki yeri ve önemi çerçevesinde farkındalıklar yaşanırken, Kayseri’de kadın kooperatifleri hızla büyüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise üreten kadınlara öncü olarak 10 milyon lira değerinde destek sağladı.

İSTİHDAM 669 KİŞİ OLDU

Kayseri Valiliği ile iş birliği halinde kadın kooperatiflerine destek olan Büyükşehir, Kayseri’nin her ilçesinde kurulan kadın girişimi ve işletme kooperatifleri sayısı 48’e ulaştı. Söz konusu kooperatif miktarı ile kooperatif kadın ortak sayısı 248 olurken, istihdam edilen kişi miktarı ise 669’a yükseldi.