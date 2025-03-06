Uzmanı Uyardı: Erkeklerde göğüs büyümesine dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ayşe Dişli Gürler: 'Erkeklerde östrojen fazlalığında normalden fazla gelişen meme dokusu taranmalı. Bu durum meme kanseri açısından büyük risk' dedi.

Uzmanı Uyardı: Erkeklerde göğüs büyümesine dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ayşe Dişli Gürler Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Su İçsem Yarıyor’ programına katılarak moderatör Rabia Özaslan’ın sorularını yanıtladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ayşe Dişli Gürler östrojen fazlalığı hakkında bilgiler verdi. Uzman Gürler: “Hastaların şikayetinin altında en çok yatan sebeplerden biri östrojen fazlalığı. Bu tarz hastalar genellikle polikistik over hastaları oluyor. Polikistik over olsun olmasın östrojenin yoğunluğu hastalarda genellikle yoğun kanamayla dönüşü olur. Buna dengelenmemiş hormon, karşılanmamış hormon deniyor. Bizim kadınlık sistemimizi yöneten iki hormon var. Biri östrojen biri progesteron. Östrojen progesteron tarafından yeterli karşılandığında çok sıkıntı yaşamıyoruz. Hastanın östrojeni karşılanmadığında, hastada bulgular başlıyor. Bu bulgular da sık kanama bulgusu oluyor. Özellikle erkeklerde östrojen daha çok baş belası. Kadının zaten kendi hormonu. Ama erkeklerde östrojen fazlalığı erkek infertilitesine etkisi tartışılamaz. Bununla beraber erkeklerde meme dokusu gelişimi çok önemli. Erkeklerde östrojen fazlalığında normalden fazla gelişen meme dokusu taranmalı. Bu durum meme kanseri açısından büyük risk” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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