Kadınlara 'kanser' bilgilendirmesi

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan Kanser Tarama Programları ve kanserde erken teşhisin önemi konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek amacıyla kurulan stantta kadınlara bilgi verildi.

"Farkında Ol, Taramanı Yaptır, Kanseri Engelle” sloganı altında kurulan standı Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Duygu Horoz ile birlikte ziyaret eden Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, “Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölüm nedenleri sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Erken teşhis edildiğinde, tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse; korunmanın, erken teşhisin ve taramanın önemi daha da artmaktadır. Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında; Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve ayrıca Mobil Kanser Tarama araçları da dahil olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak meme, serviks (rahim ağzı) ve kolorektal (kalın bağırsak) kanserler için tarama programları yürütülmektedir. Meme kanseri taraması; 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi tetkiki yapılmaktadır. Serviks kanseri taraması; 30- 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile yapılmaktadır. Kolorektal kanser taraması; 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan testi (GGK) ile yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.