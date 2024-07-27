Sivas kadastro müdürü hayatını kaybetti

Sivas Kadastro Müdürü Cafer Kargın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sivas kadastro müdürü hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Sivas Kadastro Müdürü Cafer Kargın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sivas Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Müdürü olarak görev yapan Cafer Kargın dün gece evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kargın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kargın’ın yarın öğle namazına müteakiben Ay Yıldız Camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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