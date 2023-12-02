Kadınların hedefi dünyaya açılmak

Kayseri’de bulunan Kocasinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınlar; ürettikleri yufka ve bebeklerle hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de vatandaşları doğal ekmekle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla kurulan kadın kooperatiflerindeki kadınlar; el becerilerini ürüne dökerek ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Kocasinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifindeki kadınlar; doğal olarak ürettikleri yufka ve el emeği göz nuru bebekleri satarak para kazanıyor. Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı ve Kooperatif Başkanı Nurcan Göktaş; "Kooperatifimiz 21 Eylül 2022 tarihinde kuruldu. Başlangıçta oyuncak bebek faaliyeti sürdürdük, 2 aydır da yufka üretimi faaliyeti sürdürmekteyiz. 7 tane üyemiz 2 de çalışanımız mevcut. Aslında kadınlara istihdam oluşturmak amacımız. İnşallah bunun için de gayret ediyoruz. Günden güne büyüyerek hem kadın girişimci sayısını artırmak hem de üretime katkı sağlamak istiyoruz" dedi. Üretim yaptıkları için duydukları memnuniyeti dile getiren Göktaş; "Tüketen bir toplum olmaya başladık. Üretmek isteyen kadınlarımızla birlikte üretmenin keyfini alarak devam ediyoruz. Üretirken toplumdaki bir açığı kapatmayı planlıyoruz. Yufka üretim faaliyeti de herkesin kendi kültürüyle farklı üretim alanına sahip olan bir konu. Tam merkezde bir üretim hanemiz var. Geçerken kokuya geliyorlar ve Kocasinan Kadın Girişimi’nin yufkalarıyla buluşuyorlar. Yaptırıp köylere büyüklerine gönderenler var. Biz, bunu yapabilmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz daha fazla üretmek"

Hedeflerinde daha fazla üretim ve istihdam olduğunu sözlerine ekleyen Göktaş; "Günlük ortalama 700 kadar yufka üretiyoruz. Yine siparişlerimiz bunu daha fazla üretmeye teşvik ediyor. Tamamen el açması. Aslında hanımlarımız zor bir işi de başarıyor. Hanımların genelde yapısında zoru başarmak var, onu da burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Hedefimiz daha büyük atölyeye sahip olmak. ’Evde paraya ihtiyacım var’, ’iş ihtiyacım var’ diyen kişilere istihdam oluşturup kendi alın teriyle kazandığı paralara ulaşabilmeyi arzu ediyoruz. Buradaki kişi sayısını ve üretim kapasitesini daha da artırma amacımız var" diye konuştu.

"Maddi manevi bir sürü katkısı var"

Üretmenin kedilerini sıkıntıdan uzaklaştırdığını ifade eden Kooperatif Üyesi Selma Kaya; "El sanatlarıyla alakalı da üretim yapıyoruz. Kuzularımız var, valimizin talimatıyla ürettiğimiz temalı bebeklerimiz var. Ekip arkadaşlarımızla günde 20’ye yakın bebek üretiyoruz. Biraz yufka da biraz da burada üretim halindeyiz. siparişe göre çalışıyoruz. Mahallede satış yapıyoruz, fuarlara katılıyoruz. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Ruhsal olarak sakinlik veriyor, sıkıntılardan uzaklaşıyoruz. Burada arkadaş ortamı, çok tatlı bir ortamımız var. Maddi, manevi bir sürü katkısı var bize" dedi. Kendilerine destek veren herkese teşekkürlerini ileten ve hedeflerinin daha fazla insana ulaşmak olduğunu kaydeden Kaya sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz daha büyümek, dünyaya açılmak, daha çok çocukları sevindirmek. Valimiz Gökmen Çiçek’in talimatıyla kurulduk. Başta Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, Kaymakamımız İlhan Abay’a, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a, Halk Eğitim Müdürümüz Ziya Kılıç’a ve yeni gelen Vali Yardımcımız Ömer Tekeş’e çok teşekkür ediyorum."