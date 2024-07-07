Kafası küvete sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kafası atıl durumdaki küvete sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kafası küvete sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kafası atıl durumdaki küvete sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi’nde bir kedinin kafasının küvete sıkışması sonucu vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti. Zümrüt Mahallesi’nde atıl vaziyette bulunan küvete sıkışan yaramaz kedi ekipler tarafından kurtarıldı. Kafası sıkışan ve orada mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir çalışma ile kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 308 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor.

Kafası küvete sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kafası küvete sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
İHA
Kayseri Gündem

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