Kaldırıma park eden sürücüye cezai işlem
Kayseri'de 'Osman Kavuncu bulvarında aracı kaldırıma park etmiş' konulu paylaşım üzerine gerçekleştirilen çalışma neticesinde kural ihlali yapan araç tespit edilerek sürücüsüne cezai işlem uygulandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TrafikDenetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince “Osman Kavuncu bulvarında aracı kaldırıma park etmiş” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; kural ihlali yapan araç tespit edildi ve sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.