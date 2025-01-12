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Ayşe Böhürler'den Kayseri Lider İş Kadınları Derneği'ne Ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Lider İş Kadınları Derneği'ni ziyaret ederek, Kayseri'nin lider iş kadınlarıyla bir araya geldi. Böhürler, güçlü kadınların enerjisinin hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin geleceğinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ayşe Böhürler'den Kayseri Lider İş Kadınları Derneği'ne Ziyaret

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Böhürler, "Kayseri’nin lider iş kadınları, sadece kendi başarılarıyla değil, başkalarına ilham olmalarıyla da örnek oluyor. Güçlü kadınların enerjisi, hem Kayseri’mizin hem ülkemizin geleceğinde çok önemli," dedi. Böhürler, kadınların iş dünyasındaki başarılarının ve katkılarının altını çizdi.

Destek ve Teşekkür

Böhürler, Kayseri Lider İş Kadınları Derneği’nin çalışmalarını takdir ederek, dernek üyelerine teşekkürlerini iletti. "Kadınlarımızın iş dünyasında daha fazla yer alması ve başarılarını artırması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yönelik Adımlar

Ziyaretin ardından, Kayseri Lider İş Kadınları Derneği üyeleriyle yapılan görüşmelerde, kadınların iş dünyasında karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukların aşılması için atılacak adımlar ele alındı. Böhürler, kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması ve başarılarını artırması için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Kayseri Lider İş Kadınları Derneği üyeleri, Ayşe Böhürler’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Bu ziyaret, Kayseri’de kadınların iş dünyasındaki rolünü güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

 

Haber Merkezi

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