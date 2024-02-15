Kaldırımda yağmur altında namaz kılan iş arkadaşına şemsiye tuttu
Kayseri'de şaşırtan görüntü kaldırımda yağmurun altında namaz kılan arkadaşı ıslanmasın diye şemsiye tuttu.
Son zamanlarda yaşanan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi Kayseri’de Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesinde bir belediye işçisinin kaldırımda namaz kıldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O görüntülerde aniden yağmur yağmaya başlayınca namaz kılan belediye işçisinin yanında bulunan arkadaşının ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttuğu görüldü.
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