Kaldırımda yağmur altında namaz kılan iş arkadaşına şemsiye tuttu

Kayseri'de şaşırtan görüntü kaldırımda yağmurun altında namaz kılan arkadaşı ıslanmasın diye şemsiye tuttu. 

Kaldırımda yağmur altında namaz kılan iş arkadaşına şemsiye tuttu

Son zamanlarda yaşanan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi Kayseri’de Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesinde bir belediye işçisinin  kaldırımda namaz kıldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O görüntülerde aniden yağmur yağmaya başlayınca namaz kılan belediye işçisinin yanında bulunan arkadaşının ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttuğu görüldü.

1ha

Bakmadan Geçme

İlim Hikmet Vakfı Kardeşlik Kampı gerçekleştirildi
İlim Hikmet Vakfı Kardeşlik Kampı gerçekleştirildi
Kayseri'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Kayseri'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Büyükkılıç'tan Çerkeslere: 'Biz et ile tırnağız'
Büyükkılıç'tan Çerkeslere: 'Biz et ile tırnağız'
'JOAKSTORE' tırı Kayseri'de
'JOAKSTORE' tırı Kayseri'de
Millet Partisi B. Şehir Adayı Sümer: 'Rant yönetimi değil kent yönetimi'
Millet Partisi B. Şehir Adayı Sümer: 'Rant yönetimi değil kent yönetimi'
KTO'da Madenciler Sorun Ve Taleplerini Vekil Özsoy ile Cıngı'ya iletti
KTO'da Madenciler Sorun Ve Taleplerini Vekil Özsoy ile Cıngı'ya iletti