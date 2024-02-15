AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı: 'Kayseri bir turizm şehri olmaya doğru evrilmiştir'

TBMM Genel Kurulunda söz alan Kayseri AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye’nin kış turizmi potansiyeli ve Erciyes’in bölge ekonomisine kattığı değer hakkında konuştu.

Erciyes’te eğitim projesinin başarılı olduğunu ifade eden Kayseri AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı;“ Türkiye'de kış turizmini bir kamuoyu hâline getirmek ve çocuklarımızı kayak ve “snowboard” öğrenmeye teşvik etmek gibi bir sorumluluğumuz da bulunmaktadır. Bu konuyu milletvekillerimizle beraber halkımızın gündemine taşımak için Meclisimizde yaptığımız “Erciyes’te Eğitim” kampanyamız, bazı milletvekillerimizin popülist reaksiyonlara rağmen başarılı olmuş ve birçok milletvekilimiz aileleriyle beraber Erciyes’te kayak öğrenmişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kayak merkezi yatırımlarının bölgesel kalkınma ve turizm açısından çok büyük katkılarının olduğunu da ifade eden Kayseri AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı; “Son dönemde, daha ziyade belediye, özel idare, mahallî yönetimlerce ortaya konan kayak merkezi yatırımlarının bölgesel kalkınma ve turizm geliri açısından katkıları değerlendirildiğinde, tüm ülkeyi içine alacak makro planlamayla sistemli ve profesyonel bir şekilde kurulacak kış turizm merkezleri, ülke turizminin sadece yaz mevsimine sıkışıp kalan turizm hareketliliğini tüm yıla yayması açısından önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin turizm şehri olduğunu ifade eden Kayseri AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı; “Türkiye'de sistemli ve verimli bir kış turizm merkezinin en belirgin örneği Çevre Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde Erciyes Master Planı adı altında yapılan Erciyes Kayak Merkezidir. Proje 2012 yılında hizmete girdikten birkaç yıl sonra yabancı turisti çekmeye başlamış ve kısa bir süre içerisinde Rusya, Ukrayna, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerden charter seferlerle direkt turisti şehrimize getirmeyi başarmıştır. Bunun yanı sıra, Erciyes’te Japonya’dan Hindistan’a, Almanya'dan Filipinler’e varıncaya kadar çok sayıda ülkeden farklı turistleri görmek mümkün hâle gelmiştir. Erciyes’te yapılan verimli yatırımlarla Kayseri bir turizm şehri olmaya doğru evrilmiş, Kayseri’nin 6 bin yıllık medeniyet tarihî boyunca, ta Hititler ve Asurlular’dan kalma tarihî eserlerimiz de gün yüzüne çıkarılarak, şehrimizi bir turizm şehri hâline getirme süreci başlamıştır” dedi.