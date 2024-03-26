Kamelya yakarak kaçan 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de oturdukları kamelyayı yakarak kaçan 2 genç, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri’de oturdukları kamelyayı yakarak kaçan 2 genç, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Yeniköy Mahallesi’nde oturdukları kamelyayı yakan 2 genç, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri; çevredeki kameraları inceledikten sonra şüphelilerin kimliğini tespit etti. Çalışma yapan ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
"Kamu malına zarar verme" suçundan işlem yapılan 2 kişi, serbest bırakıldı.
İHA
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