Kamelyayı yakan 2 kişi yakalandı
Melikgazi Yeniköy Mahallesi'ndeki parkta kamelyada yangın çıkaran 2 kişi yakalandı. 18 yaşından küçük şahıslara 'kamu malına zarar vermek' suçundan adli işlem başlatıldı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan bir parktaki kamelyada yangın çıktı. Yangın anı bir mahalle sakini tarafından kayda alınırken ihbarlar üzerine alana polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamelya içerisindeki yangın kontrol altına alınırken yangını çıkaranların 18 yaşından küçük 2 şahıs olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yapmış olduğu aramalar sonucunda şahıslar yakalandı ve ‘kamu malına zarar vermek’ suçundan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.