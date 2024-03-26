Muhsin Yazıcıoğlu şehadetinin 15'inci yılında anıldı

Program kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Memduh Büyükkılıç, “Allah riyadan korusun, sevdiğimiz, takdir ettiğimiz dik duran ve asla eğilmeyen bir anlayış sergileyen bir liderdi. O açıdan Allah gani gani rahmet eylesin diyorum” dedi.

Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından şehadetinin 15’inci yılında 25 Mart Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu Anma ve Anlama İftar programı düzenlendi. Programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Memduh Büyükkılıç, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Çıtak, BBP MKYK üyesi Hakan Satılmış, Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, BBP İl Başkanı Erkan Demirci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, partililer ve davetliler katıldı.

Program kapsamında konuşan Başkan Büyükkılıç, “15’inci yıl dönümünü rahmetle anarken değerli Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun; birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak 20. dönemde bulundum ama bundan daha önemli ve anlamlısı olan her zaman da ifade ettiğim bir hac ibadetinde aynı şekilde hep beraber ifa ettiği kıymetli annesi, rahmetli annesinin de yanında olduğu meclisteki o gerçekten gençliğin sesi olan ve devleti için, milleti için gür sesi çıkan Muhsin Yazıcıoğlu'ndan bir derviş timsali, annesini adeta sırtında taşırcasına hizmet eden bir gönül insanını orada tanıma fırsatı buldum. O açıdan gerçekten Allah riyadan korusun, sevdiğimiz, takdir ettiğimiz dik duran ve asla eğilmeyen bir anlayış sergileyen bir liderdi. O açıdan Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. İnşallah şehit olarak gitmiştir; bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü inandığı bir davası vardı. Davası da elhamdülillah hepimizde olduğu gibi ilahi kelimetullah dediğimiz; Allah'ın kelamını yücelere, daha yücelere elbette ki yükseltmek” ifadelerini kullandı.

Alperenler olarak Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayalinin peşinden koştuklarını söyleyen Başkan Çıtak, “Bu yolda mücadele veriyoruz. Alperen Ocakları'nın amacı ve gayesi milli, manevi hak ve ahlaki değerlere sahip çıkan gençlik yetiştirmek için faaliyet gösteren bir teşkilattır. Bu vesileyle şehadetin yıl dönümünde şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve özlemle anıyor, hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BBP MKYK üyesi Hakan Satılmış ise, “Bu programı Muhsin Başkan'ın hayatta olsaydı da keşke yapmasaydık. Muhsin Başkanımı anlatmaya ne bizim yaşımız ne tahsilimiz yeter. Muhsin Başkan dediğin zaman Afrika'daki ramazan ayında orucunu açamayan bir damla su bulamayan yetimin fakirin yanındaki ağabey, Arakan’daki zulüm gören Müslüman kardeşlerin yanındaki ağabey, Orta Asya'da ramazan ayında Çin zulmüne katlanmak zorunda kalan Arakan Türklerinin Başbuğ'u ve lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu nasıl anlatabiliriz? Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlatmak için bugün Gazze’de, Filistin'de olmamız lazım. Oradaki mazlumların yanında yarasını saran Türk askeri olmamız lazım. Muhsin Başkanım nasıl diyor? Türk kimdir dediğinde ata bindiğinde Alparslan Yavuz attan indiğinde Mevlana Yunus diyor. Nasıl ki biz Muhsin Başkan anlatabiliriz. Tabii ki bizler de dava arkadaşları, yetiştirdiği evlatlar olarak elimizden gelen her yıl dönümünde sizlerle birlikte olup o günü yad ediyoruz” diye konuştu.

BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci’de, “Muhsin Başkanımızın 15. sene-i devriyesinde bizim için aslında bir tarafı hüzünlü olan vatan için kendini feda etmiş şehit başkanımızı anma programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabb'im öbür Ramazan'ı da aynı bu işiyle karşılamamızı inşallah kabul eder” dedi.

