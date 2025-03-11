'Kamu harcamaları durmadığı sürece enflasyonun düşme şansı yok'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel altın piyasasını ve Türkiye'nin Ekonomik durumunu değerlendirdi, Uzunoğlu; “Altın bu hafta da yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta zaten yüzde 2.66 yükselişle sonlandırmıştı. Büyük ihtimalle yatay sürecini bitirdi ve yukarı doğru hareket edecek. Benim beklentim, özellikle önümüzdeki aylarda önce 3 bin 200 TL, sonra 3 bin 500 TL seviyelerine ulaşması yönünde. Büyük ihtimalle bu rakamlara yaklaşacak veya bu rakamları bulacak.Şu anda küçük altın 5 bin 750 TL, en büyük altın ise 57 bin 500 TL. İçinde bulunduğumuz haftada muhtemelen yine en az geçen hafta kadar prim yapabilir.Son açıklanan faiz kararları var. Özellikle normal ekonomiye döndüğümüzde, Merkez Bankası 250 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Fakat faiz indiriminin karşılığını kredi faizlerinde göremiyoruz. Bankalar ısrarla kredi faizlerini yüksek tutuyor. Diğer taraftan, aylık yüzde 2’lik artıştan dolayı ticaret erbabı kredi bulamıyor. Yani siz yüzde 57 ile yüzde 70 arasında değişen faiz oranlarına razısınız, ticaretle uğraşan biri olarak veya sanayici olarak. Fakat bu rakamlarla dahi bugün Türkiye’de krediye ulaşmak mümkün değil. Eğer krediye ulaşılamayacaksa neden faiz düşürülüyor? Ben bunu çok merak ediyorum.

Bir taraftan faizi düşürüyorsunuz, diğer taraftan kredi kullanımını zorlaştırıyorsunuz. Bu rakamlar birbirinden çok kopuk. Bir diğer açıdan da Türkiye’de enflasyonun temel nedeni kamu harcamalarıdır. Dolayısıyla enflasyonun sebebi vatandaşın harcamaları değil, kamunun kendi harcamalarıdır. Kamu, her boyutta genişler Para basarak genişler, arka kapıdan fon satarak genişler, piyasadaki enstrümanları kullanarak genişler. Dolayısıyla aslında enflasyonu kamuflasyon olarak adlandırmalıyız. Türkiye’de enflasyonun temeli budur. Kamu harcamaları durmadığı ve arttığı sürece, enflasyonun düşme şansı yoktur. Maalesef kamuya fren yaptıracak bir mekanizma bugün Türkiye’de mevcut değil. Farklı bir anlayış ve perspektifle bu gerçekleştirilebilir, ancak mevcut ekonomik sistemin bunu sağlayabileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.