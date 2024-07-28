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Kamyona arkadan çarpan otomobildeki iki kız kardeş hayatını kaybetti

Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kız kardeş hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kamyona arkadan çarpan otomobildeki iki kız kardeş hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kız kardeş hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Akmescit mevkiinde meydana gelen kazada A.K.’nin sürücüsü olduğu 06 DF 3723 plakalı Volvo marka otomobil, G.P.’nin kullandığı 50 EZ 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobillerde bulunan N.G. ve N.K. hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından kız kardeşlerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken, hurdaya dönen otomobil de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyona arkadan çarpan otomobildeki iki kız kardeş hayatını kaybetti
Kamyona arkadan çarpan otomobildeki iki kız kardeş hayatını kaybetti
Kamyona arkadan çarpan otomobildeki iki kız kardeş hayatını kaybetti
Kamyona arkadan çarpan otomobildeki iki kız kardeş hayatını kaybetti
Kamyona arkadan çarpan otomobildeki iki kız kardeş hayatını kaybetti
Kamyona arkadan çarpan otomobildeki iki kız kardeş hayatını kaybetti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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