Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 08 HA 251 plakalı kamyonet ile 38 AHK 549 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü K.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı K.G.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. K.G.’nin hastanede tedavisi sürerken, kamyonet sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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