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'Kasten yaralama' suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı

Kayseri'de kasten yaralama suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

'Kasten yaralama' suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de "kasten yaralama" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında "kasten yaralama" suçundan 12 yıl1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ş.’nin (30) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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