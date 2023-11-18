Kangal vefası ile hayret ettirdi

Sivas’ın Gemerek ilçesinde rahatsızlanan koyunun başından biran olsun ayrılmayan Kangal köpeği vefasıyla hayrete düşürdü.

Sivas’ın Gemerek ilçesi Ekizce köyünde yaşanan olay Dünya’nın en iyi çoban köpeği olan Kangal köpeğinin vefasını gözler önüne serdi. Yaylımdan dönen koyun sürüsünün ağıla götüren Yıldırım Satılmış, ağıla vardığında 2 yaşındaki Pali isimli Kangal köpeğinin ve bir koyununun olmadığını fark etti. Hemen eline feneri alan Satılmış, araziye çıkarak köpeğini ve koyununu aramaya başladı. Satılmış, bir süre sonra köpeğini rahatsızlanan koyunun başında beklerken buldu. Kangal köpeğinin koyunu adeta sahiplenişi karşısında hayrete düşen Satılmış, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yıldırım Satışmış, köpeğinin rahatsız olan koyununun başında beklediğini ifade ederek, “Çiftçilik ve küçükbaş işiyle uğraşıyorum. Köpeğim Pali 2 yaşında. Rahatsız olan bir koyunumuz arazide kalıyor. Köpeğim Pali arazide kalan koyunun başında bekliyor. Akşam sürümüz eve geldiğinde köpeğimiz Pali yoktu. Aramalarımızın sonucunda köpeğimiz Pali rahatsız olan koyunumuzun başında kalmış” dedi.