Kangal vefası ile hayret ettirdi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde rahatsızlanan koyunun başından biran olsun ayrılmayan Kangal köpeği vefasıyla hayrete düşürdü.

PAYLAŞ
  • 18.11.2023 09:39
  • Güncelleme: 18.11.2023 09:39
Kangal vefası ile hayret ettirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gemerek ilçesinde rahatsızlanan koyunun başından biran olsun ayrılmayan Kangal köpeği vefasıyla hayrete düşürdü.

Sivas’ın Gemerek ilçesi Ekizce köyünde yaşanan olay Dünya’nın en iyi çoban köpeği olan Kangal köpeğinin vefasını gözler önüne serdi. Yaylımdan dönen koyun sürüsünün ağıla götüren Yıldırım Satılmış, ağıla vardığında 2 yaşındaki Pali isimli Kangal köpeğinin ve bir koyununun olmadığını fark etti. Hemen eline feneri alan Satılmış, araziye çıkarak köpeğini ve koyununu aramaya başladı. Satılmış, bir süre sonra köpeğini rahatsızlanan koyunun başında beklerken buldu. Kangal köpeğinin koyunu adeta sahiplenişi karşısında hayrete düşen Satılmış, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yıldırım Satışmış, köpeğinin rahatsız olan koyununun başında beklediğini ifade ederek, “Çiftçilik ve küçükbaş işiyle uğraşıyorum. Köpeğim Pali 2 yaşında. Rahatsız olan bir koyunumuz arazide kalıyor. Köpeğim Pali arazide kalan koyunun başında bekliyor. Akşam sürümüz eve geldiğinde köpeğimiz Pali yoktu. Aramalarımızın sonucunda köpeğimiz Pali rahatsız olan koyunumuzun başında kalmış” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes Dağı beyaza büründü

Erciyes Dağı beyaza büründü

Başkan Şahin: 'Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak'

Başkan Şahin: 'Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak'

Yağış sonrası Melikgazi ekipleri sahada seferber oldu

Yağış sonrası Melikgazi ekipleri sahada seferber oldu

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

130 yıllık dikiş makinesi yıllara meydan okuyor

130 yıllık dikiş makinesi yıllara meydan okuyor

Talas'ta devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Talas'ta devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YRP İl Başkanı Turaç, 'Vatandaşlar bizi iktidarda zannediyor, her şeyi bizden bekliyor'

YRP İl Başkanı Turaç, “Vatandaşlar bizi iktidarda zannediyor, her şeyi bizden bekliyor”

Başkan Taşyapan,' Kırsal da dahil merkez mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor'

Başkan Taşyapan,” Kırsal da dahil merkez mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor”

DAHA FAZLA
Develi Belediye mağlubiyet serisine bir maç sonra devam etti

Develi Belediye mağlubiyet serisine bir maç sonra devam etti

Koca Yusuf, 109 Gazzeli için Kayseri'den havalandı

Koca Yusuf, 109 Gazzeli için Kayseri’den havalandı

Kayseri OSB kışa hazır

Kayseri OSB kışa hazır

Kırsala on ayda 22 halı saha, 100 oyun parkı

Kırsala on ayda 22 halı saha, 100 oyun parkı

Kayseri'de ilginç bir içerik: Kundura maketinden araç yaptı

Kayseri’de ilginç bir içerik: Kundura maketinden araç yaptı