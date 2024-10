Kano turizminin yeni rotası: Zamantı Irmağı

Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak-Böke-Çulha Mahalleleri arasında yer alan bölgede su turizmi etkinlikleri yapılıyor. Zamantı Irmağı’nda yapılan kano etkinliklerine vatandaş özellikle hafta sonları yoğun ilgi gösteriyor. Burada yapılan su turizmleriyle ilgili bilgiler veren Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam, Şıhbarak-Böke-Çulha Mahalleleri’nin artık turizm par alanı olarak resmileştiğini belirtti. Başkan Sarıçam, “Tomarza ilçesi Şıhbarak köyünden başlayarak Böke ve Çulha Mahallesi’nde biten turizm park alanı oluşturuldu. Artık Zamantı Irmağı bir turizm parkur alanıdır. Burası Vali Gökmen Çiçek’in startı ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı tarafından yapılan yaptırılan temizlik çalışmalarından sonra Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte artık Kayseri’de Tomarza da Şıhbarak ve Çulha arasındaki Zamantı Irmağı’mızın suyu resmileşmiş ve turizm parkur alanı diye geçiyor. 1618 sayılı kanun ile kurulan seyahat acentelerinin Valilikten almış olduğu izin belgesinden sonra resmi bir ticaret oluştu. Ayrıca kano, bot ve safari hizmetleri veriyoruz. Çalışan personellerin hepsi cankurtaran belgeli ırmak rehberleridir. Kayserili olan veya olmayan herkes gönül rahatlığı bu ırmakta kano turunu gerçekleştirebilir. Kano turunu her sağlıklı ve insan yapabilir. Sudan korkuyorum veya su fobim var diyenler için bütün can kurtaran belgeli personeller ve ırmak rehberleri yardımcı olur. Akan suda kürek çekmenin bir anlamı yoktur, kanonun mantığı aktif ve akan bir suda kürek çekmeden bu işi başarmaktır” diye konuştu.

KANO FİYATLARI KİŞİ BAŞI 600 LİRA

2024 sezonunun sonlarında olduklarını söyleyen Başkan Sarıçam, bu yıl kano fiyatlarının kişi başı 600 lira olduğunu söyledi. Sarıçam, “Fiyatlarımız kişi başı 600 liradır. Kanolarımız tercihe göre 1, 2 ve 3 kişilik olarak devam ediyor. 4 veya 8 kişilik botlarımızın fiyatları ise kişi başı 600 liradır. Bir kişi bir kanoyu kiralamak isterse fiyat 800 lira olarak değişmektedir. Vali Gökmen Çiçek’in Kayseri’ye gelmesinden bugüne sosyalleşme konusunda ektiği çiçekler gün yüzüne çıkıyor ve Kayseri artık sosyalleşiyor. Doğusundan batısına, Güneyinden, kuzeyine ki kuzeyimizde zaten Yamula Su Sporları var, Güneyde Yamaç paraşütü ve Erciyes Dağı var, Doğuda cam terasımız var, Harabeler ve Kültepe Kaniş’de güzel eserler var. Kurulan Asurlar Mahallesi ile birlikte Batı’da Soğanlı Vadisi’nde sıcak hava balonları göklere yükseliyor” şeklinde konuştu.

‘HER SAĞLIKLI VATANDAŞ KANO YAPABİLİR’

Kano’yu her sağlıklı vatandaşın yapabileceğinden söz eden Başkan Sarıçam kanoyla ilgili bilgiler verdi. Sarıçam kanoyla ilgili olarak, “Şu an Kayseri’de Tomarza ilçesinde Şıhbarak köyündeyiz. Burada Turizm parkur alanında kano turları yapıyoruz. Her bir sağlıklı vatandaş bu kano turlarını gerçekleştirebilir. Kano turunda sadece elimizde kullandığımız kürekler yön döndürmede kullanılıyor. Akıntılı suda hareket etmediğimiz zaman bu kano kendi kendine gidiyor. Döneceğimiz zaman sağ kürek vurduğumuzda otomatikman kanomuzun yön tarafı sol tarafa gider. Sol küreği vurduğumuzda kürek sağ tarafa doğru gider. Akıntılı suda kürek çekmiyoruz. Suyumuzda bir özellik vardır, suyumuzda tehlike özelliği yoktur ve akıntısı çok şiddetli değildir. Zamantı Irmağı’nda yarım metre ile bir buçuk metre arasında değişen derinlikler vardır. Kano yapmaya gelen herkese can yeleklerini giydiriyoruz. Can yeleklerinin özelliği, kanolarda sakin durduğunuz sürece kano sizi alır götürür. Kanoda yan taraflara doğru eğilmiyoruz. Kanoda rahat rahat oturduğumuz sürece kano bizi suda alıp götürüyor. Her müşteri bu sularda can yeleğini takmak zorunda, can yeleği ile suya düştüğümüz de can yelekleri hepimizi koruyor ve arkasından gelen ırmak rehberimiz de tehlikeli bir durumda notları alıyor” dedi.