Kano tutkunları artık buraya akacak

Tomarza İlçesi Zamantı Irmağı’ndaki yaklaşık 4,5 kilometrelik rota güvenli bir kano imkanı sunuyor. Rotanın 50 dakika sürdüğünü kaydeden Macera Kayseri Kurucusu İbrahim Köse, “Burası Tomarza’ya ve Kayseri’ye bir değer kattı. Şu anda 4,5 kilometrelik bir rotamız var, yaklaşık 50 dakika sürüyor. Çok rahat ve güvenli bir aktivite çocuklarınızla binebilirsiniz kanolar çok dengeli yüzme bilmenize bile gerek yok” dedi.

Kayseri’nin Tomarza İlçesinde bulunan Zamantı Irmağı’nda yapılan kano aktivitesi hakkında bilgiler veren Macera Kayseri Kurucusu İbrahim Köse, “Bu köyde büyüdüm ben. Kendi başıma yaptığımı hobi amaçlı bir spordu bu. Daha sonra Sayın Valimiz, Kaymakamımız ve Gençlik Spor İl Müdürümüz çok destek oldular. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in destekleriyle buraya bir rıhtım yapıldı. Burası Tomarza’ya ve Kayseri’ye bir değer kattı. Bildiğiniz gibi burada su etkinlikleri yapmaya başladık. Geçen sene 29 Ekim’de yaptık. Bu sene Mersin, Ankara ve Hatay’dan katılan 70 sporcuyla 19 Mayıs’ta yaklaşık 11 kilometre bir rota yaptık. Sayın Valimizin gelişiyle birlikte bu kano alanı tanınmaya başladı. Şu anda 4,5 kilometrelik bir rotamız var, yaklaşık 50 dakika sürüyor. Çok rahat ve güvenli bir aktivite çocuklarınızla binebilirsiniz kanolar çok dengeli yüzme bilmenize bile gerek yok. Zaten başlangıçta kürekle kontrol eğitimi yapıyoruz. Daha sonra suya inerek kürekle eğitime devam ediyoruz. Arkasından rehberler eşliğinde bu rotayı tamamlayarak başladığımız kısma geri geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kano aktivitesinin güvenli olduğunu söyleyen Köse, “Genelde bu bölge su sporlarına, kano ve sap dediğimiz aktivitelere çok uygun. Şehrin ileri gelenleri ile güzel bir hazırlık yaptık. Rotanın ortalaması 4,5 kilometre 50 dakika sürüyor. Hafta sonları ortalama olarak 100 kişiye hitap edebiliyoruz. Hafta sonu aktiviteleri dinlenme amaçlı oluyor. Aktivitenin güvenli olduğunu zaten herkes söylüyor. Tomarza belediyemiz de çok destek oldu. Herkesi bu aktiviteyi görmeleri için davet ediyoruz” şeklinde konuştu.