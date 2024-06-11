Kapadokya'da 15. kaçak yapıya 15. balyoz

Kapadokya bölgesinde bulunan ve seyir terasları olarak hizmet veren, Kapadokya'nın silüetini bozan kaçak yapılar yıkıldı. Yıkımların başlandığı 1 Haziran tarihinden bugüne kadar 15 kaçak ve imara aykırı yapının yıkımı gerçekleşti.

Kapadokya'da 15. kaçak yapıya 15. balyoz
Kayseri GündemEditör

Kapadokya bölgesinde bulunan ve seyir terasları olarak hizmet veren, Kapadokya’nın silüetini bozan kaçak yapılar yıkıldı. Yıkımların başlandığı 1 Haziran tarihinden bugüne kadar 15 kaçak ve imara aykırı yapının yıkımı gerçekleşti.

UNESCO’nun Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’ne aldığı Kapadokya bölgesinde, kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara bugün de devam edildi. Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içerisinde 2019 yılından günümüze kadar 400’den fazla kaçak yapının yıkıldığı bölgede; Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından tespiti daha önce yapılan ve peri bacalarına zarar veren veya imara aykırı kaçak yapıları ortadan kaldırma çalışmalarına bugün de devam edildi. Kapadokya Alan Başkanlığı’nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde alınan karar doğrultusunda Uçhisar-Göreme yolu üzerinde bulunan ve Esen Tepe olarak bilinen bölgedeki kaçak yapıların yıkımına başlandı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda iş makinesi tarafından yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı’nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde, Kapadokya bölgesinde tespit edilen yaklaşık 500 kaçak, izinsiz ve imara aykırı yapının yıkımının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

İHA
Kayseri Gündem

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