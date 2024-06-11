6 yaşında tarih dersi verdi

Kayseri’de Anaokulu’na giden 6 yaşındaki Demir Ünal, tarih bilgisiyle görenlerin ağzını açık bırakıyor. Tarih dehası Demir’in en büyük hedefi ise İlber Ortaylı’yla tarih konuşmak.

Şehit Hakan Bayram Anaokulu’nda eğitim gören 6 yaşındaki Demir Ünal; tarih bilgisiyle görenlerin ağzını açık bırakıyor. Henüz 6 yaşında olmasına rağmen Osmanlı tarihi konusunda eksiği bulunmayan Demir’in en büyük hedefi ise Türkiye’nin önemli tarihçilerinden İlber Ortaylı ile tarih konusunda sohbet etmek. Demir; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse’ye Osmanlı tarihini anlattı. Kuruluş tarihinden padişahların görev yaptıkları tarihlere kadar eksiksiz şekilde anlatım yapan Demir, Karaköse ve öğretmenlerinden alkış aldı. Demir’in İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘evreni ’keşfediyorum’ projesinde yer aldığını ve tarih konusunda çok başarılı olduğunu söyleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse; "Bugün Şehit Hakan Bayram Anaokulu’ndayız. Bu okulumuzun yıl içerisinde yapmış olduğu çok güzel projeler vardı ve bugünde bizi davet ettiler, bizde katıldık. Okulumuzda, ‘bu benim kitabım’, ‘evreni keşfediyorum’ ve ‘anneler kitap okuyor’ gibi programlarına katıldık ve eşlik ettik. Bu esnada da burada Demir ile tanıştık. Demir özellikle ‘evreni keşfediyorum’ projesinde yer alan bu okulun öğrencisi. Demir benden bir istekte bulundu ve bana dedi ki; ‘müdürüm size tarih dersi anlatmak istiyorum.’ Bende çok merak ettim. Demir bana tarih dersi anlattı ve bu sırada da bana isteğini iletti. ‘Bu ülkenin en önemli tarihçisi İlber Ortaylı ile tanışıp, tarih konusunda sohbet etmek istiyorum’ dedi. Buda tabi çok ilginç geldi. Bunlar çok önemli süreçler. Biz çocuklarımızı hayata hazırlamak istiyoruz. Onları hayata hazırlarken, iyi insan olmalarını, kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında olmalarını, içerisinde yaşadığımız yüzyılda ihtiyaç duyulan becerilere sahip olmalarını istiyoruz. Tüm bu becerileri çocuklar ancak etkinliklerle, yaşantılarla kazanacaklar. Bunları kazanacakken de çocuklar, kendi değerlerimizin, kendi özümüzün, kendi kültürümüzün, kendi tarihimizin, kendi dilimizin gerçekliklerini bilsinler istiyoruz. Çünkü onlar hayata hazırlanırken, öncelikle mutlu insan olsunlar kendi değerlerinin farkında olsun ve yürüyecekleri yolda onların rehberi, kendi değerleri olsun istiyoruz” dedi.

“İlber Ortaylı’yla tanışmak ve tarih sohbeti yapmak istiyorum”

6 yaşındaki Anasınıfı öğrencisi Demir Ünal da, en büyük hedefinin tarihçi İlber Ortaylı’yla tanışıp, tarih konusunda sohbet etmek istediğini dile getirerek, "İlk olarak videolar izledim. Daha sonra da videoları devam ettirmeye karar verdim. Sonra videolar arttı ve tarih bilgim çoğaldı. Sonra da devam etmeye karar verdim. Kültürümüzü tanımak, dilimizi tanımak, alfabemizi tanımak elbette değerli. İyi hissediyorum. Hedefim İlber Ortaylı ile tanışmak ve İlber Ortaylı ile tarih sohbeti yapmak. Asker olmak istiyorum. Çünkü vatanımı seviyorum. Tarih konusunda ilk önce Osmanlı’dan başlamak gerekiyor. Yoksa bilgiler birbirine karışır. En baştan en sona kadar ilerlemek gerekiyor. Mesela ben 2 tur tarih videosu yaptım. Şimdi alıştığım için karışık karışık tarih videosu izliyorum” ifadelerini kullandı.

“Demir’in birçok kişiden fazla tarih bilgisi var”

Demir’in annesi Gamze Ünal da Demir’in birçok kişiden fazla tarih bilgisi olduğunu aktararak; "Aslında Demir’i çok fazla yönlendirmedik. Kendi ilgisi oldu. Atatürk’e karşı büyük bir ilgisi vardı. Atatürk videolarını izledikten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin asıl temellerinin atıldığı Osmanlı Cihan Devleti’nin ilgisini çekti. Tüm videoları baştan sona izledi. Yetmedi 2’inci tura döndü. Küçük yaşta olmasına rağmen Osmanlı’ya ilgisi çok fazla. Bir çoğumuzdan da fazla bilgisi var diyebilirim" şeklinde konuştu.