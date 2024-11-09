Kapadokya'da 2 bin 200 yıllık parmak izi bulundu

Kapadokya bölgesinde ilk defa yapılan bilimsel ’tümülüs’ kazısında bulunan mezar odasında kullanılan sıvalarda milattan önce 200 yılına ait olduğu belirlenen 2 bin 200 yıllık parmak izlerine rastlandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Karayazı tümülüsünde bilimsel kazı çalışmaları yapıldı. 2023 yılında başlanılan kazı çalışmaları bu yıl da devam etti. Yapılan bilimsel kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık mezar odası bulundu. Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar, başlatılan tümülüs kazısının Kapadokya bölgesinde yapılan ilk bilimsel kazı olduğunu söyleyerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında Karayazı tümülüsünde çalışmalara başladık. Bu çalışma bölgede yapılan ilk bilimsel tümülüs kazısı niteliğini taşımakta. Yapılan kazı çalışmasında bir mezar odası ile karşılaştık. Söz konusu yapı kare ve piramidal forma bir yapı. Yapının dış cephesinin sıvalı olduğunu fark ettik. Burada ayrıca günümüzden 2 bin 200 yıl önce bu sıvayı yapan ustanın parmak izlerini tespit ettik” dedi.

Bulunan mezar odasının geç Helenistik erken Roma dönemine ait olduğunu söyleyen Maskar, "Mezar Antik Çağ’da tahrip edilmiş. Yaptığımız çalışmalar 2025 yılında da devam edecek. Özellikle yapılacak çevre düzenleme projesi ile Kapadokya’nın kültürel mirasını farklı bir noktada Nevşehir’e kazandırmış olacağız. Yapmış olduğumuz bu çalışma bölgede yapılan ilk bilimsel Tümülüs kazısı olması açışından çok önemli. Çalışmalarda söz konusu mezarın ikinci kez kullanıldığını da tespit ettik. Bu olay Tümülüslerde görülen nadir örneklerden birisi” dedi.