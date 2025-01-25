Kapadokya’nın Gizemli Mabedi Erciyes Belgeseli ilk gösterimi yapıldı

Kayseradar medya sponsorluğunda hazırlanan Kapadokya’nın Gizemli Mabedi Erciyes Belgeseli, ilk gösterimiyle Erciyes Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluştu. Gösterime, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, turizm yöneticileri ve üniversite öğrencileri katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek; “Burada turizmin Kayseri’nin birçok konusunda elini değil gövdesini taşın altına koymuş insanlar görüyorum. Kayseri turizmde çağ atladı. 2023 ile 2024 verileri karşılaştırıldığında Kayseri’ye 2024 yılında 135 bin kişinin daha fazla geldiği görülüyor. Bu çalışma Kayseri’de kendi yetiştirdiği evlatları tarafından yapılmasını da ayrıca önemsiyorum” ifadelerini kullandı.