Kapadokya'yı ilk beş ayda 1 milyon 660 bin ziyaretçi ağırladı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesi, geçen yılın ilk beş ayına göre ziyaretçi sayısını yüzde 26 artırdığını söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma töreninde gazetecilere açıklama yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya bölgesinin bayram tatilinde doluluk oranlarının yüzde 90’lara ulaştığını söyledi.

Kapadokya bölgesinde bayramın huzur içinde geçmesi için tüm çalışmaları tamamladıklarını belirten Nevşehir Valisi Ali Fidan “Emniyet ve jandarmamız başta turizm bölgeleri ağırlıklı olmak üzere il genelinde, vatandaşlarımızın ve ilimize gelecek yerli ve yabancı turistlerin bayramı huzurlu geçirmeleri için 24 saat esasına göre 9 gün boyunca görev icra edecekler” dedi.

Vali Fidan “Kapadokya bölgesinde yüzde seksen, doksanlara varan doluluk oranlarına sahip. On binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktayız. Geçen yılın ilk 5 ayına göre, 2024 yılının ilk beş ayında ağırladığımız ziyaretçi sayısı yüzde yirmi altılık bir artış ile 1 milyon 660 bin seviyesine çıktı. Bu da gösteriyor ki, bölgemiz en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Bu artış her gün artarak devam ediyor” dedi.

Turizm tedbirlerinin yanı sıra, kurban bayramı nedeniyle, İl Tarım müdürlüğü ve il sağlık müdürlüğü tarafından da gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Vali Fidan “Başta kurban satış ve kesim yerleri olmak üzere, tatlı üretimi ve ticareti yapan iş yerlerine gerekli denetim ve uyarıları yaptık. Bizler vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayram geçirmeleri için bu çalışmaları planladık. Ayrıca sağlık hizmetlerinde de her türlü tedbirleri aldık” ifadelerini kullandı.