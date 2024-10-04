Kapalı Kale'den Kaloğlu transferinden rahatsız

Kayserispor’da Burak Yılmaz’ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan anlaşma açıklamanın ardından Kapalı Kale taraftar grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sezonun hemen başında kulübümüzde mental bir kan tazelemesi olması adına teknik direktör değişikliğine gidilmiştir, ancak yapılan bu kan değişiminin futbolun gerçekleri doğrultusunda yapılmadığı, belli bir zümrenin teşvik ve önerileriyle teknik adama yönelindiğini gözlemlemekteyiz! Taraftarlarımızdada ciddi anlamda rahatsızlık yaratan bu tercihi asla kabul etmediğimizin altını kalın harflerle çiziyor, yönetimin bu minvalde almış olduğu kararı yeniden gözden geçirmesinde kulübün geleceği adına yararlı buluyoruz.” açıklamasında bulunuldu.