  • Haberler
  • Spor
  • Kapalı Kale'den Kaloğlu transferinden rahatsız

Kapalı Kale'den Kaloğlu transferinden rahatsız

Kayserispor'da teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşılmasının ardından Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale tarafından yazılı açıklama yapılarak Sinan Kaloğlu kararının gözden geçirilmesi istendi.

Kapalı Kale'den Kaloğlu transferinden rahatsız

Kayserispor’da Burak Yılmaz’ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan anlaşma açıklamanın ardından Kapalı Kale taraftar grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sezonun hemen başında kulübümüzde mental bir kan tazelemesi olması adına teknik direktör değişikliğine gidilmiştir, ancak yapılan bu kan değişiminin futbolun gerçekleri doğrultusunda yapılmadığı, belli bir zümrenin teşvik ve önerileriyle teknik adama yönelindiğini gözlemlemekteyiz! Taraftarlarımızdada ciddi anlamda rahatsızlık yaratan bu tercihi asla kabul etmediğimizin altını kalın harflerle çiziyor, yönetimin bu minvalde almış olduğu kararı yeniden gözden geçirmesinde kulübün geleceği adına yararlı buluyoruz.” açıklamasında bulunuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Freni patlayan traktör 2 araca çarptı: 2 yaralı
Freni patlayan traktör 2 araca çarptı: 2 yaralı
Utandıran Tablo: Hileli ve Taklit ürün satan Kayserili firma sayımız 45'e çıktı
Utandıran Tablo: Hileli ve Taklit ürün satan Kayserili firma sayımız 45'e çıktı
Böhürler:  'Bugüne kadar BM kürsüsünden dünyaya çağrı yapan bir Türkiye Cumhurbaşkanı gördünüz mü?'
Böhürler:  "Bugüne kadar BM kürsüsünden dünyaya çağrı yapan bir Türkiye Cumhurbaşkanı gördünüz mü?"
Kazımkarabekir pazarcı esnafı mutsuz
Kazımkarabekir pazarcı esnafı mutsuz
Çopuroğlu, Akmescid Trafo Merkezi'nin tamamlandığını duyurdu
Çopuroğlu, Akmescid Trafo Merkezi’nin tamamlandığını duyurdu
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Temizlik sorumluluğu sadece öğretmen ve velilere yüklenmemeli'
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Temizlik sorumluluğu sadece öğretmen ve velilere yüklenmemeli”