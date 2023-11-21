Kapıyı açamadı, tabanca ile ateş edip kayıplara karıştı

Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesi'nde otomobille bir eve gelen şahıs içeri giremeyince kapıya ateşleyip gitti.

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  • 21.11.2023 09:08
  • Güncelleme: 21.11.2023 09:08
Kapıyı açamadı, tabanca ile ateş edip kayıplara karıştı

Olay, saat 02:00 sıralarında Kocasinan İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi Ahmet Haşim Sokak’ta meydana geldi. Beyaz otomobille yanındaki iki kadınla sokakta bulunan bir ikamete gelen kimliği belirsiz erkek şahıs tabanca ile ateş edip olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İkamet girişinde mermi çekirdekleri tespit edildi. Çevredekiler evde bir erkek bir de kadın gördüklerini belirtirken ikamet sahibi olduğu iddia edilen B.Ş. isimli kadın kendisine ulaşan polis ekiplerine Yeniköy Mahallesi’nde oturduğunu, ikametin boş olduğunu dile getirdi. Olayda yaralanan olmazken maddi zarar meydana geldi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca ikamet sahibi kadın olay yerine çağırıldı.

1ha

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