Mehmed Göktaş Hoca: HAMAS'IN OLMADIĞI BİR MASADA FİLİSTİN SATILIYOR DEMEKTİR

Peygamber Sevdalıları Vakfı, Gaziantep tur otobüsleri park alanında "Kudüs ve Aksa Tufanı'na Destek" mitingi düzenledi. Yağışa rağmen halk, mitinge yoğun katılım gösterdi. Programa Peygamber Sevdalıları Onursal Başkanı Yazar Mehmet Göktaş da katılarak bir konuşma yaptı. Göktaş, "Bir şey daha gösterdi kardeşlerimiz, siyonistlerin liderleri en akıllı liderler deniliyordu. Allah şunu gösterdi ki dünyanın en ahmak, en beyinsiz, en aptal liderleri israiloğullarının, Yahudilerin lideridir. Niye biliyor musunuz? Tarih boyunca kendi toplumlarını defalarca katliama uğratmışlardır. Tarihte israiloğulları öylesine felaketlere, öylesine katliamlara, öylesine yenilgilere uğramıştı ki hep o başlarındaki ahmak ve süfeha ve beyinsiz liderlerinden dolayı olmuştur. İşte bugün HAMAS'lı kardeşlerimiz bunu göstermiştir, İzzeddin Kassam Tugayları bunu dünyaya göstermiştir." diye ekledi.

"HER BİRİ ŞİMDİ BİR KASSAM TUGAYLARI, HER BİRİ BİR EBU UBEYDE OLARAK GELİYOR"

"Şimdi biz buradan sesleniyoruz; ey dünya, ey siyonizm, ey Amerika, ey Batı! Milyonlarca HAMAS'lı geliyor haberiniz olsun." diyen Göktaş, şöyle devam etti: "Sadece şu anda orada çarpışan 3-4 bin kişi değil, Vallahi milyonlarca HAMAS'lı geliyor. O katlettiğiniz çocuklar var ya, o katlettiğiniz anne babalar var ya. İşte onların yanında sağ kalan öteki çocuklar var ya. Vallahi onların her biri şimdi bir Kassam Tugayları, her biri bir Ebu Ubeyde olarak geliyor Allah'ın izniyle. Sadece Filistin'de de değil Filistin'i yakinen izleyen, gören, şahit olan, o bombardımanlara şahit olan kim varsa hepsinin yüreğinde Kassam Tugayları'ndan biri olma arzusu var şimdi, HAMAS'lı olma aşkı var hepsinde. Öylesine milyonlarca HAMAS'lı geliyor ki hem de Müslümanlardan da değil. Dünyanın bütün mazlumları, ezilmişleri, mağdurları, mustazafları, Müslüman olmasalar bile vallahi şu anda hepsinin yüreğinde HAMAS'ın sevgisi, Kassam Tugayları'nın sevgisi var. Bir bakın şöyle dünyaya, bir bakın stadyumlara… Bundan sonra göreceksiniz Avrupa'nın stadyumları hep şu sizin elinizdeki Filistin bayraklarıyla donanacak Allah'ın izniyle. Şu anda Paris'te, Londra'da, Varşova'da, dünyanın en büyük merkezlerinde, her yerde HAMAS'ın bayrağı, Filistin'in Bayrağı dalgalanıyor. Ey siyonistler! Korkun. Vallahi korkun. Yürüyemeyeceksiniz bundan sonra sokaklarda, caddelerde yürüyemeyeceksiniz."

"EY KRALLAR KORKUN HAMAS GELİYOR!"

Batı ülkelerindeki bu tepkiye rağmen Suudi Arabistan'da, yönetimin başındakiler nedeniyle kimsenin tepki göstermediğine dikkat çeken Göktaş, "Düşünebiliyor musunuz? Yunanistan'da insanlar ayağa kalkıp yahudileri ve israili protesto ediyorlar ama benim milyonlarca hacım Kâbe'de bir defacık olsun 'kahrolsun israil' diyemiyorlar. Mescid-i Nebevi'de bir tek Müslüman kalkıp da 'kahrolsun Amerika, kahrolsun israil. Yaşasın kardeşlerimiz' diye ağzını açtırmıyorlar. Niye? Her yer polis doludur. 3 kişi bir araya gelse hemen tepelerine çöküyorlar. İçimiz yanıyor ve biz şuna inanıyoruz, vallahi oralar da yıkılacak, Müslümanlar bir gün patlayacak! Asıl diyoruz ki ey krallar korkun, HAMAS geliyor!" değerlendirmesinde bulundu.

"HAMAS DEMEK FİLİSTİN DEMEKTİR"

HAMAS hareketinin önemine işaret eden Göktaş hoca, "HAMAS'a dil uzatanlardan daha büyük bir düşman yoktur. Çünkü HAMAS bu ümmetin yüz akıdır, Ümmet-i Muhammed'in medar-ı iftiharıdır HAMAS. Bir yere bir masa kurulmuşsa o masada HAMAS yoksa iyi bilin ki orada Filistin'i satıyorlar. Uyanık olun, HAMAS demek Filistin demektir, Filistin demek HAMAS demektir. Siyasilere sesleniyoruz, HAMAS'ın olmadığı hiçbir yere imza atmayacağız, kabul etmeyeceğiz. Asıl muhatap onlardır, küfrün muhatapları onlardır." şeklinde konuştu. Göktaş hoca, konuşmasının sonunda şu temennilerde bulundu. "Allah'ım sevincimizi kursağımızda koyma Yarabbi! Yarabbi biz çok üzgünüz. Yarabbi üzüntümüzü tez zamanda sevince çevir. Gözlerimizin içini güldür Yarabbi! Kafirlerin sevinçlerini kursaklarında bırak Allah'ım! Sevinçlerini kursaklarında yarım bırak Yarabbi! Onların zelil olduğunu, onların burunlarının yere sürtüldüğünü bize göster. Hani Allah, Araf Suresinde buyuruyor ya İsrailoğullarını anlatırken, 'Kıyamet gününe kadar onların burunlarını sürtecek kullarımızı onların üzerine and olsun ki göndereceğiz.' Yarabbi göndereceğin günlerden biri daha geldi diye inanıyoruz, gönder Yarabbi! Mübarek kullarını gönder, onların burunlarını yere sürtecek kullarını gönder ve içlerinde bizlerin de olmasını nasip ve müyesser eyle." (İLKHA)

Halid Meşal’den Gaziantep mesajı:

MEYDANLARI TERK ETMEYELİM

Gaziantep'te düzenlenen Aksa Tufanı'na destek mitingine videolu mesaj yollayan HAMAS lideri Halid Meşal, Gazze'ye destek amaçlı gösterilerin devam etmesi, meydanların terk edilmemesi çağrısında bulundu.

GAZİANTEP

Programa HAMAS liderlerinden Halid Meşal de videolu bir mesaj gönderdi. Meşal, mesajında şunları kaydetti: "Allah'ın selam ve rahmeti siz kardeşlerim ve bacılarım olan ve şu meydanı dolduran Gazianteplilerin üzerine olsun. Siz kıymetli Gazianteplileri selamlıyorum. Sizin buradaki duruşunuz, Gazze'deki kardeşlerinize destek amaçlıdır. Gaziantep kadim bir şehirdir. Ve kendisine yakışanı yapmakta, daima Gazze ve Filistin halkıyla beraber olmakta, Filistin'in kıyamını, direnişini desteklemektedir.

MESCİD-İ AKSA'YI HÜRRİYETİNE KAVUŞTURMAK İÇİN YAPILAN BİR CİHATTIR

Kardeşlerim! Ey Gaziantep halkı! Sizler Filistin'de yaşananları ve kardeşlerinizin ne yaptığını biliyor ve idrak ediyorsunuz. Bunun anlamını bilmekte ve bunun şuurundasınız. Aksa Tufanı'nın amacı Filistinli kardeşlerimizi hürriyete kavuşturmak ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın Mirac'a yükseldiği, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuşturmak için yapılan bir cihattır. Hatta sizler Aksa Tufanı isminden bile anlarsınız, idrak edebilirsiniz ki, Gazze'de bugün İzzeddin El Kassam ve diğer Müslüman kardeşlerimizin yaptığı cihat Aksa içindir.

İSRAİL ÖYLE BİR VAHŞİLEŞMİŞ Kİ, O VAHŞİLİĞİYLE MABETLERE, HASTANELERE SALDIRMAKTADIR

Kardeşlerim! 7 Ekim'den beri yapılan bu Aksa Tufanı, israillilere büyük bir darbe vurmuş, onları yenilgiye uğratmış, onların bütün hayallerini çöpe atmıştır. Ve israilliler buna karşılık büyük cürümler işlemektedir. Malumunuz olmak üzere 15 binden fazla Müslümanı şehit etmiş, bu şehit olanların 4 bininden fazlası çocuk, 2 binden fazlası da kadınlardan oluşmaktadır. israilin cürümleri bitmemektedir. israil öyle bir vahşileşmiş ki, o vahşiliğiyle mabetlere, hastanelere saldırmaktadır. Hastaneleri bombalamakta, camileri bombalamakta, kiliseleri bombalamakta ve halkımızı, savaşmayan insanları bombalamaktadırlar. Bunun sebebinin ne olduğunu bilir misiniz kardeşlerim? Çünkü onlar yeniliyorlar, yenilgiye uğruyorlar, onlar Kassam Tugayları'na, mücahitlere, Kudüs Seriyyeleri'ne hiçbir şey yapamadıklarından dolayı camilere, mabetlere, hastanelere saldırıyorlar. Ey bu meydanı dolduran Gaziantepli kardeşlerim ve tüm İslam beldelerinde meydanları dolduran kardeşlerim! Allah sizlerden razı olsun. Rabb'im hayrınızı kabul buyursun kendi katında. Ve sizlere son olarak da şunu söylemek isterim; meydanları terk etmeyelim, meydanları doldurmaya devam edelim." Miting, Araştırmacı Yazar Müfid Yaray Hoca'nın okuduğu duayla sona erdi. (İLKHA)

HÜDA PAR Milletvekili Demir:

Aksa Tufanı sadece Filistin'in değil

bütün İslam ümmetinin savaşıdır

Gaziantep'te düzenlenen Aksa Tufanı'na destek mitinginde konuşan HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Aksa Tufanı, HAMAS'ın değil, Filistin'in değil, bütün İslam ümmetinin savaşıdır. Belki İslam ümmetinin de ötesinde insanlığın siyonizm ile savaşıdır." dedi.

Muhammed Yaşar Aksoy / Yusuf Özbay

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından organize edilen "Kudüs ve Aksa Tufanı'na Destek Mitingi" büyük bir katılımla Gaziantep'te gerçekleşti. Gaziantep tur otobüsleri park alanında düzenlenen destek mitingi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mitingde selamlama konuşması yapan HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, yağmurlu havaya rağmen Filistinli kardeşleri için toplanan kitleye selamlarını iletti.

FİLİSTİN'İN MÜDAFAASI, ANKARA’NIN, GAZİANTEP'İN MÜDAFAASIDIR

Gaziantep ile Gazze arasında hiçbir farkın olmadığının bir kez daha ortaya konulduğunu belirten Demir, "Bir kez daha ortaya koyduk ki Gaziantep ile Gazze arasında hiçbir fark yoktur. Bir kez daha hep birlikte ortaya koyduk ki Gazze'nin müdafaası Gaziantep'in müdafaasıdır. Bir kez daha hep birlikte ortaya koyduk ki Ebu Ubeydeler ile Şehitkamiller ve Şahin Beyler arasında hiçbir fark yoktur. Bu nedenle siz değerli kardeşlerimiz Gaziantep'in surlarına Filistin bayrağı astınız. Bunu anlamayan BEDBAHTLAR buna eleştiriler getirdiler. Bir kez daha burada hep birlikte ilan ediyoruz ki Gazze'nin müdafaası; Filistin'in müdafaası, Kudüs'ün müdafaası, Gaziantep'in müdafaasıdır, Ankara'nın müdafaasıdır, Diyarbakır'ın müdafaasıdır ve İstanbul'un müdafaasıdır." dedi.

"AKSA TUFANI BÜTÜN İSLAM ÜMMETİNİN SAVAŞIDIR"

Demir, "Cepheyi küçültmeye çalışan, aramıza fitne koymaya çalışan ve bizi hep birlikte mağlup etmeye çalışan bir zihniyet var. Aksa Tufanı, ortak operasyon odasının üyeleri olan 6-7 hareket tarafından organize edildi, aziz Filistinli kardeşlerimizin iradesinin ortak tezahürüdür. Bu nedenle Aksa Tufanı sadece HAMAS'ın değil, Filistin'in değil bütün İslam ümmetinin savaşıdır. Belki İslam ümmetinin de ötesinde insanlığın siyonizm ile savaşıdır." diye konuştu. Siyonizmin, bütün insanlığı kendine hizmetkar gören bir zihniyet olduğunu ifade eden Demir, "Siyonizm, kendi kokuşmuş hedeflerine ulaşmak, çıkarlarını elde etmek için bütün insanlığı katliamdan geçirmeyi meşru gören, kadın, çoluk çocuk katletmeyi meşru gören bir zihniyet, bir vahşettir." diye ekledi.

"GAZZE MÜDAFAASI VE SİYONİZM İLE MÜCADELE BÜTÜN İNSANLIĞIN SORUMLULUĞU VE VAZİFESİDİR"

Demir, şöyle devam etti: "Bu nedenle siyonizm ile mücadele, israil ile mücadele dünyanın en büyük terör örgütü olan bu zihniyetle mücadele, aslında insanlığın sorumluluğudur. Siyonizm aslında kâinatın düzenine, kâinatın fıtratına ve insanlığa açılmış bir savaştır. Tam bu nedenle biz diyoruz ki Aksa müdafaası, Aksa Tufanı, Filistin müdafaası, Gazze müdafaası ve siyonizm ile mücadele bütün insanlığın sorumluluğu ve vazifesidir. Bu sorumluluk, bu savaş, aslında ülkeler üstü, belki inançlar üstü, belki etnik unsurlar, aidiyetler üstü bir savaş, bir sorumluluk ve bir yükümlülüktür. İnsan olduğuna inanan, insan olduğunu iddia eden herkesin Gazze müdafaasına sahip çıkması ve siyonizme karşı sesini yükseltmesi lazımdır. Kadın, çoluk çocuk öldürmekten, katletmekten daha büyük bir vahşet var mıdır? Vardır! Çünkü kadın ve çocuk katletmeyi, bu tür vahşetleri yapmayı bir hak olduğunu iddia eden bir zihniyet, vahşetten çok daha büyük bir zihniyettir. Katliamların kendisinin doğal hakkı olduğunu iddia eden bu zihniyet, siyonizmin ta kendisidir. İşte tam bu nedenle insanlığı, kâinatı siyonizmden kurtarmak için bütün insanlar, bütün Müslümanlar, bütün Hristiyanlar ve belki bütün Yahudiler dahi seferber olup bu siyonizmin kökünü kazımalıdır. Zira dünyada siyonizm var olduğu müddetçe insanlık asla güvende olmaz, dünya barış içerisinde yaşayamaz."

"İSLAM ÜLKELERİNİN LİDERLERİ MAALESEF AYAKTA DEĞİL"

Gazze'deki soykırıma karşı Müslüman halkların ayakta olduğunu belirten Demir, "Ama İslam ülkelerinin liderleri maalesef ayakta değildir. Siyonizmin önüne geçmek bürokratik girişimlerle, arabuluculuklarla olacak bir iş değildir. Aziz Müslümanlar! Şehit Ahmed Yasin'in sessiz kalan Müslümanları Allah'a şikâyet ettiği gibi siyonizme karşı mücadele etmek için imkanı olan, ambargo koyabilecek olan, diplomatik ilişkilerini kesebilecek olan, hatta devlet olarak tanımaktan vazgeçebilecek olan İslam ülkelerinin lideri varsa -ki vardır- ve bunu yapmıyorlarsa burada biz sizinle birlikte hepsini Allah'a şikayet ediyoruz. Hepsini sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bugün Aksa Tufanı Gazze müdafaası ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü ülkelerin menfaatlerinin çok çok üzerindedir." şeklinde konuştu. (İLKHA)