Kapuzbaşı Şelalelerine ziyaretçi akını

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak asfalt konforuyla buluşturduğu yollar ve ulaşım kolaylıklarıyla Kapuzbaşı Takım Şelaleleri’nin ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Tarihi ve doğal zenginlikleri ile Kayseri’nin bir turizm şehri olarak dünya çapında tanınması amacıyla önemli birçok projeyi hayata geçiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin, dünyanın en büyük şelalelerinden Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda Avrupa standartlarında yaptığı çalışmalar meyvelerini veriyor.

“Kapuzbaşı Şelalelerimiz, Doğaseverlerin İlgi Odağı Haline Geldi”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz ulaşım ve turizm geliştirme çalışmaları sonucunda Kapuzbaşı Şelalelerimiz doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi” dedi.

Eşsiz doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri’nin ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Sıcak asfalt konforuyla buluşturduğumuz yollar ve artan ulaşım kolaylıklarıyla Yahyalı ilçemizde doğanın en güzel köşelerinden biri olan Kapuzbaşı Takım Şelalelerimize artık daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

Büyükkılıç, Yahyalı’nın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri’ne ulaşımın artık daha konforlu ve güvenli olduğunu vurgulayarak, yerli ve yabancı turistleri adeta saklı bir cennet olan Kapuzbaşı Şelaleleri’ni görmeye davet etti.