Kar Fırtınaları alt yapı takımının Erciyes Kampı devam ediyor

 Kar Fırtınaları Alp Disiplinli altyapı takımı çalışmalarını Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde sürdürüyor.

Kar Fırtınaları alt yapı takımının Erciyes Kampı devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kar Fırtınaları’ Projesi kayak ve snovbord sporunda geleceğin şampiyonlarını yetiştirme amacıyla oluşturuldu. Kar Fırtınaları alt yapı takımı çalışmalarını Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde sürdürüyor. 
Altyapı ekibini ağırlayan Erciyes Kamp Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Demiryürek; “Geleceğin şampiyonlarını Erciyes’te ağırlıyoruz. Sporcularımız 1 haftadır burada kamp yapıyor, kamp programı kapsamında sporcularımıza antrenman haricinde sosyal ve kültürel faaliyetler de düzenliyoruz. İnşallah geleceğin şampiyonlarını buradan çıkartacağız” dedi.

1ha

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