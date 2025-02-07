Kar tatilinde renkli görüntüler
Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası Yıl boyu kar bekleyen vatandaşlar yağan karla birlikte karın sevincini doyasıya çıkardılar. Bununla beraber renkli görüntüler ortaya çıktı.
Meteoroloji 7. Bölge müdürlüğü Kayseri’de etkili kar yağışının etkili olacağını bildirmişti bu kapsamda kardan adam yapıp kar topu oynayan çocuklar kar tatilinin tadını çıkarırken aileleri de onlara eşlik etti. Yıl boyu kar bekleyen vatandaşlar yağan karla birlikte karın sevincini doyasıya çıkardılar. Bununla beraber renkli görüntüler ortaya çıktı.