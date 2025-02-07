Kar tatilinde renkli görüntüler

Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası Yıl boyu kar bekleyen vatandaşlar yağan karla birlikte karın sevincini doyasıya çıkardılar. Bununla beraber renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kar tatilinde renkli görüntüler

Meteoroloji 7. Bölge müdürlüğü Kayseri’de etkili kar yağışının etkili olacağını bildirmişti bu kapsamda kardan adam yapıp kar topu oynayan çocuklar kar tatilinin tadını çıkarırken aileleri de onlara eşlik etti. Yıl boyu kar bekleyen vatandaşlar yağan karla birlikte karın sevincini doyasıya çıkardılar. Bununla beraber renkli görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserili Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Kayserili Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Kayseri itfaiyesinden yeni yılın ilk ayında 659 olaya müdahale
Kayseri itfaiyesinden yeni yılın ilk ayında 659 olaya müdahale
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Kayseri'de
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Kayseri’de
Engelli vatandaşların çalışma hayatına katılımı ve yasal düzenlemeler neler?
Engelli vatandaşların çalışma hayatına katılımı ve yasal düzenlemeler neler?
Süresiz nafaka kaldırılıyor
Süresiz nafaka kaldırılıyor
Pınarbaşı- Malatya Karayolu ve Gürün arası TIR ve kamyon trafiğine kapalı
Pınarbaşı- Malatya Karayolu ve Gürün arası TIR ve kamyon trafiğine kapalı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!