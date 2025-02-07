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RHG Enertürk Enerji Stadyumu yarınki maça hazır

RHG Enertürk Enerji Stadyumunda yarın oynanacak olan Kayserispor – Konyaspor maçı öncesi kar yağışı için önlem alınarak hazırlıklar yapıldı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu yarınki maça hazır

Kayserispor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda yarın oynanacak olan maç için hazırlıklarda sona gelindi. Genel bakımlarla birlikte Kayseri’de 3 gündür yağan kar nedeniyle de tedbirler alındı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan görüntülerde sahanın çim zemininin temizlenip naylonlarla örtülerek ısıtma işleminin yapıldığı gözüktü. Müsabakadan önce zemine serilen naylon kaldırılarak saha maç için hazırlanacak. Kayserispor ile Konyaspor arasında yarın oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da başlayacak.

Haber Merkezi

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