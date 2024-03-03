Karamollaoğlu, Sivas'a eleştirdiği hızlı trenle gitti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Sivas’ta partisinin aday tanıtım törenine katılmak için “Bu hizmet değildir” diyerek şiddetle eleştirdiği yüksek hızlı treni kullanması dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Mayıs 2018 tarihinde Sivas’ta düzenlediği mitingde hızlı trenin hizmet olmadığını, hızlı tren ile Sivas’tan göçün hızlanacağını belirterek, “Biz Sivas’a o kadar sahip çıktık ki şimdi ’Hızlı treni getiriyoruz’ diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas’a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul’a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil” ifadelerini kullanmıştı.

Karamollaoğlu’nun bugün Sivas’ta gerçekleştirilecek olan aday tanıtım törenine katılmak için eleştirdiği yüksek hızlı tren ile seyahat etmesi dikkat çekti. Ankara’dan yüksek hızlı tren ile Sivas’a giden Genel Başkan, Sivas Yüksek Hızlı Tren Garı önünde partililer tarafından karşılandı.