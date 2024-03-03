Kayserispor 5 maç sonra yenildi

Kayserispor, ligde oynadığı 5 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı.

Kayserispor 5 maç sonra yenildi
Kayseri GündemEditör

Kayserispor, ligde oynadığı 5 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor son çıktığı 5 müsabakadan 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar, dün deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-0’lık sonuçla kaybetti. Sarı kırmızılılar bu mağlubiyetle 5 maç sonra mağlup oldu. Antalyaspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile berabere kalan Kayserispor, Başakşehir ve Ankaragücü’nü ise mağlup etti. Son 5 maçta 9 puan toplayan sarı kırmızılılar ligin 28. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-0 kaybederek haftayı puansız kapattı.

Kayserispor Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimde ilk kez kaybetti. 28. haftayı 35 puanla kapatan Kayserispor ligin 29. haftasında evinde Atakaş Hatayspor’u konuk edecek.

Kayserispor 5 maç sonra yenildi
İHA
Kayseri Gündem

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