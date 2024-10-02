Karbon Ayak İzi Hesaplaması Sürdürülebilirlik Raporu' Semineri düzenlendi

Seminerde konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Sanayicilerimiz bilgi sahibi olmalı ve gelecek projeksiyonlarını en iyi şekilde oluşturmak zorundalar. Bu bakımdan, seminerimizde paylaşılacak bilgilerin ve değerlendirmelerin büyük önem arz ettiğine değinmek istiyorum” dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Konferans Salonu’nda Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin birlikte düzenlediği ‘Karbon Ayak İzi Hesaplaması Sürdürülebilirlik Raporu ve Sınırda Gümrük Vergisi Düzenlemesi Semineri’ gerçekleştirildi. Seminere, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İncesu Organize Sanayi Başkanı İrfan Püsküllü, üniversite hocaları ve davetliler katıldı. Seminerde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Sadece sanayicilerimiz ve yatırımcılarımızı ilgilendiren bir konu değil, tüm ülke ve şehrimizi ilgilendiren bir konudur. Burada ihracatta tabi ki önemli, kurum ve kuruluşların tamamının bu alanda neler yapılabileceğine kafa yorması gerekir. O açıdan da bizlerde yerel yöneticiler olarak bu konuda neler yapabileceğimize kafa yoruyoruz. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın ve kıymetli eşinin de bu alanda yapmış olduğu yeşil dönüşün gayretlerinden dolayı minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Bizlerinde bu alanda nasıl katkı sağlarızın gayreti içerisinde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol ise iklim değişikliğinin insanlık için büyük bir meydan okuma haline geldiğini söyleyerek, “Harekete geçmez isek gezegenimizin geleceği tehlikeye girecektir. Karbon ayak izi bireysel ve kurumsal olarak çevremize olan etkilerimizi anlamak için kritik bir araçtır. Bu nedenle karbon ayak izini hesaplamak sürdürülebilir bir gelecek için atılan önemli bir adımdır. Uzmanlarımızla birlikte karbon ayak izimizi nasıl hesaplayabileceğimizi, bunu hangi yöntemle azaltabileceğimizi ve sürdürülebilir yaşam tarzları oluşturmanın yollarını tartışacağız. Hep birlikte atacağımız adımlar geleceğimiz için büyük farklar yaratacaktır. Her küçük değişim büyük etki yaratabilir” dedi.

Karbon ayak izine dikkat çeken Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise, “Ekonomik ilişkilerimin olduğu her ülkede birlik unsurlarını belirleyen yeni normlar yatmaktadır. Global ve küresel ekonomide bende varım diyen her işletmenin, farikanın, ülkenin kendine yeniden konumlandırma zarureti ortaya çıkmıştır. Üretimin artırılması ve daha fazla ihracata erişilebilmesi için yeni koşullara ülke olarak ayak uydurmak zorundayız. Sanayicilerimiz bilgi sahibi olmalı ve gelecek projeksiyonlarını en iyi şekilde oluşturmak zorundalar. Bu bakımdan, seminerimizde paylaşılacak bilgilerin ve değerlendirmelerin büyük önem arz ettiğine değinmek istiyorum” şeklinde konuştu.