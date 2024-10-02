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  • İran halkından 'Gerçek Vaad 2' operasyonuna destek gösterisi

İran halkından 'Gerçek Vaad 2' operasyonuna destek gösterisi

İran'da halk, İsrail'e yönelik düzenlenen 'Gerçek Vaad 2' operasyonuna destek vermek amacıyla gösteri düzenlendi.

İran halkından 'Gerçek Vaad 2' operasyonuna destek gösterisi
Kayseri GündemEditör

İran’da halk, İsrail’e yönelik düzenlenen “Gerçek Vaad 2” operasyonuna destek vermek amacıyla gösteri düzenlendi.

İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısını kutlamak ve “Gerçek Vaad 2” operasyonuna destek vermek amacıyla başkent Tahran’da halk tarafından destek gösterisi düzenlendi. İmam Hüseyin Meydanı’nda toplanan on binlerce İranlı, operasyona desteklerini dile getirdi. Göstericiler, “Devrim Muhafızları’na teşekkürler”, “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun ABD” ve “İsrail yok olacak, Hizbullah kazanacak” sloganları attı. Gösteride, "Sonuna kadar ayaktayız" ve “İsrail yok olacak” yazılı pankartlar ile Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın posterleri taşındı.

“Vahşi rejim yok edilmelidir”

Tahran Cuma İmamı Ahmet Hatemi gösteride yaptığı konuşmada, “Gerçek Vaad 2 Operasyonu asla durup sessiz kalmayacağımızın dünya emperyalizmine bir uyarısıdır. Zalim, soykırımcı ve çocuk katili bu vahşi rejim yok edilmelidir. Zalimleri yok etme hedefine ulaşana kadar bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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