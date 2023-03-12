Kardiyoloji Uzmanı Bahadır Şarlı, 'Deprem sebebiyle oluşan kaygı bozukluğu, daha önce var olan kalp problemini ortaya çıkarabilir'

Deprem gibi doğal afetler şehirlerde yıkıcı etki bıraktığı gibi insanlarda da sağlık konusunda olumsuz etkiler oluşturmaktadır.

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  • 12.03.2023 16:58
  • Güncelleme: 12.03.2023 16:58
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Kardiyoloji Uzmanı Bahadır Şarlı, 'Deprem sebebiyle oluşan kaygı bozukluğu, daha önce var olan kalp problemini ortaya çıkarabilir'

Depremlerin direkt olarak kalp krizi etkisi olmadığını fakat var olan kalp problemini ortaya çıkardığını ifade eden Özel Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Şarlı, “Deprem neticesinde oluşan anksiyete yani kaygı problemleri, tekrar deprem olacak korkusu kan basıncı veya kalp artışını arttırarak daha önce var olan bir kalp problemini ortaya çıkartabilir. Bir kalp krizine dolaylı yoldan sebep olabilir” dedi. 

Doğal afetler, toplumların sıklıkla karşılaştığı ani, travmatik, büyük doğa olaylarıdır. Afetler, bireylerde ciddi ruhsal travmalara yol açabildiği gibi oluşturduğu ulusal yasın yanı sıra toplumsal psikolojiyi de olumsuz yönde etkiler. Herhangi bir doğal afetin kalp problemine direkt olarak etkisi olmadığını fakat var olan kalp probleminin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığına dikkat çeken Özel Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Şarlı, “Herhangi bir doğal afet kalp problemine neden olmaz. Ancak var olan bir problemin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Deprem neticesinde oluşan anksiyete yani kaygı problemleri, tekrar deprem olacak korkusu kan basıncı veya kalp artışını arttırarak daha önce var olan bir kalp problemini ortaya çıkartabilir. Bir kalp krizine dolaylı yoldan sebep olabilir” ifadelerini kullandı. 

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp krizi belirtileri dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Göğsümüzde aniden oluşan ağrı ve sıkışma hissiyle ortaya çıkan kalp krizinde erken teşhis hayat kurtarmaktadır. Kalp krizi belirtileri bulunan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şarlı, “Kalp krizi, şiddetli göğüs ağrısı, göğsün tam ortasında baskı, sıkılma, yanma şeklinde bir ağrıyla ortaya çıkar. Beraberinde soğuk terleme, mide bulantısı olabilir. Alt çeneye, kollara ve sırta yayılabilir. Şiddetli veya anormal göğüs ağrısı yaşayan bireylerin mutlaka bir acil servise ya da en kısa zamanda kardiyoloji uzmanına başvurması gerekir. Yapılacak testler neticesinde bu durumun kalp krizi olup olmadığını anlamak çok kolay. Gerekirse gelişimsel yöntemlerle kalp veya damar problemi olduğunu düşünen hastalara müdahale mümkündür” diye konuştu.

1ha

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